أخبار مصر | بعد التعديل الوزاري.. ماذا يريد النواب من الحكومة الجديدة؟ (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التعديل الوزاري.. ماذا يريد النواب من الحكومة الجديدة؟ (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حركة التعديلات الوزارية الجديدة
شمل التعديل الوزاري، تولي الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المُختص بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهامه الحالية، ومحمد القصير، وزيرًا للزراعة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعلاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وخالد العناني، وزارة السياحة والأثار، ونيفين القباج وزيرة للتضامن، والمستشار عمر مروان، وزيرًا للعدل، والدكتورة رانيا المشاط، التعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأسامة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام، ومحمد منار عنبه، وزيرًا للطيران المدني.
وتم تعيين 11 نائبًا للوزراء بالتعديل الجديد في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، وهم: طارق مصطفى توفيق نائبا لوزيرة الصحة، غادة نبيل نائبا لوزير الاتصالات، رضا حجازى نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، محمد مصطفى الصياد نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، غادة سليم نائبا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.
وتم تعين أحمد طاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون التطوير، رأفت عبد العزيز فهمى نائبا لوزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، علاء الدين خشبة نائبا لوزير البترول لشئون الثروة المعدنية، أيمن عشور نائبا لوزير التعليم العالى لشئون الجامعات، منتصر حادق نائبا لوزير الطيران المدنى، السيد إسماعيل على أحمد نائبا لوزير الإسكان لشئون.
"تضامن النواب" تضع أهم 4 ملفات على طاولة نيفين القباج
من جانبه، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري الذي أقره البرلمان بالجلسة العامة اليوم، استهدف ضخ دماء جديدة لمجموعة مجلس الوزراء بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى أنه جاء على تقييم بمعاير صارمة لأداء الوزراء في الفترة الماضية من القيادة السياسية.
وتعقيبًا على تعيين نيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرة للتضامن الاجتماعي بالتعديلات الوزارية الجديدة، أكد "أبو حامد"، لـ "الخليج 365"، أن "القباج" كانت دائمة الحضور في اجتماعات لجنة التضامن بالمجلس مع الدكتورة غادة والي، الوزيرة السابقة.
وأشار إلى أن معظم مشروعات القوانين التي تقدمت بها الوزارة للجنة بهذا الملف، كانت تشرف عليه "القباج" بشكل ذاتي، ما يجعلها مؤهلة لهذا المنصب الرفيع.
ونوه وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بأن اللجنة ستستمع قريبا لخطة الوزيرة الجديدة، خلال الاجتماعات المقبلة، مُحددًا عدد من الملفات التي لها أولوية للوزيرة بالعمل بها وهي: "برامج الحماية والعدالة الاجتماعية، برامج التشغيل، برامج الأمان، وبرامج التأهيل المهني لذوى الإعاقة".
الدولة حريصة على إزالة عقبات الاستثمار
وفي نفس السياق، قال النائب أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعديلات الوزارية الجديدة بالحكومة وخاصة بالمجموعة الاقتصادية، والتي أقرها البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، بالجلسة العامة اليوم مُرحب بها من بين أعضاء المجلس.
وأضاف العربي، لـ "الخليج 365"، أن التعديل الوزاري غلب عليه طابع الخبرة والكفاءة، مُؤكدًا أن تعيين الدكتور مصطفى مدبولي كمسئول عن الاستثمار وشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة لمهام منصبه، كرئيسًا لمجلس الوزراء بالتعاون مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة للتعاون الدولي، يعكس مدى حرص القيادة السياسية على إزالة كافة العقبات أمام هذا الملف الحساس لحث المُستثمرين للاستثمار في بلادنا ونهضة القطاع بشكل عام.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن هناك ملفات في غاية الأهمية أمام نيفين عصام الدين حسن جامع وزيرة التجارة والصناعة الجديدة أهمها حل مشاكل المصانع المُغلقة، وعجز الميزان التجاري، وأزمات الصناعات النسيجية، وعقبات قطاع الحديد والصلب والأسمنت.
كما أكد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عليها أن تقوم بوضع خطط إستراتيجية مُحكمة مُستقبلية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والاجتماعية.
دمج "السياحة" مع "الآثار" لتقارب وظائف الوزارتين
وفي السياق ذاته، قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن التعديلات الوزارية الجديدة، والتي أقرها البرلمان خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مُبشرة وستساهم في استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية.
وأضاف مصطفى، لـ "الخليج 365"، أن قرار القيادة السياسية بدمج وزارتي السياحة مع الآثار جاء لتقارب وظائف الوزارتين مع بعضهم البعض، مُؤكدًا أن الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزير للسياحة والآثار له رصيد من الخبرات والانجازات التي تؤهله لنهضة هذا الملف بأقرب وقت، مُشيرًا إلى أن هناك حالة من الرضا من قبل أعضاء البرلمان على التعديل الوزاري بشكل عام.
كما أكد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن استحداث وزارة للإعلام بمجلس الوزراء بقيادة النائب البرلماني السابق أسامة هيكل سيكون له أثر إيجابي على المنظمة الإعلامية بكل تأكيد، مُشيرًا إلى أن هيكل سيقوم بإصلاحات عديدة في هذا الملف الهام بالقريب العاجل.