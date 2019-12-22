أخبار مصر | بعد التعديل الوزاري.. ماذا يريد النواب من الحكومة الجديدة؟ (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التعديل الوزاري.. ماذا يريد النواب من الحكومة الجديدة؟ (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال، تم إقرار التعديلات الوزارية الجديدة، وتم تعيين 11 نائبًا للوزراء، الأمر الذي أكد عليه نواب البرلمان، بأن التعديلات تستهدف ضخ دماء جديدة بوزراء الحكومة، مُعبرين عن رضائهم الكامل للتغيرات التي حدثت بمختلف الحقائب الوزارية.

حركة التعديلات الوزارية الجديدة

شمل التعديل الوزاري، تولي الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المُختص بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهامه الحالية، ومحمد القصير، وزيرًا للزراعة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعلاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وخالد العناني، وزارة السياحة والأثار، ونيفين القباج وزيرة للتضامن، والمستشار عمر مروان، وزيرًا للعدل، والدكتورة رانيا المشاط، التعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأسامة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام، ومحمد منار عنبه، وزيرًا للطيران المدني.

وتم تعيين 11 نائبًا للوزراء بالتعديل الجديد في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، وهم: طارق مصطفى توفيق نائبا لوزيرة الصحة، غادة نبيل نائبا لوزير الاتصالات، رضا حجازى نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، محمد مصطفى الصياد نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، غادة سليم نائبا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.

وتم تعين أحمد طاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون التطوير، رأفت عبد العزيز فهمى نائبا لوزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، علاء الدين خشبة نائبا لوزير البترول لشئون الثروة المعدنية، أيمن عشور نائبا لوزير التعليم العالى لشئون الجامعات، منتصر حادق نائبا لوزير الطيران المدنى، السيد إسماعيل على أحمد نائبا لوزير الإسكان لشئون.

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من جانبه، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري الذي أقره البرلمان بالجلسة العامة اليوم، استهدف ضخ دماء جديدة لمجموعة مجلس الوزراء بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى أنه جاء على تقييم بمعاير صارمة لأداء الوزراء في الفترة الماضية من القيادة السياسية.