أخبار مصر | العناني يتابع اللمسات النهائية لنقل المومياوات الملكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني يتابع اللمسات النهائية لنقل المومياوات الملكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات اللازمة لعملية نقل المومياوات والتوابيت الملكية من مكان عرضها الحالي في المتحف المصري بالتحرير، إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وشهد الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف العام علي القاهرة التاريخية، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، والشركة المنظمة لإخراج فاعلية نقل المومياوات، بالإضافة إلى عدد من قيادات من الوزارة والمحافظة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الإجراءات التي تم اتخذها خلال الفترة الماضية استعدادًا وتمهيدًا لعملية النقل وخاصة تلك المتعلقة برفع كفاءة الطرق والكباري والإنارة والمباني الموجودة علي خط سير عملية النقل من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، وشكل وحجم العربات التي ستقوم بالنقل، بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات الفنية والتقنية التي يجب توفيرها خلال عملية النقل لإخراج الفاعلية بما يساهم في الترويج للسياحة المصريةً.

كما تم أيضا التأكيد على التجهيزات النهائية لأعمال تطوير خط السير وخاصة المنطقة المحيطة بميدان التحرير نقطة بداية عملية النقل وتلك المحيطة بمتحف الحضارة نقطة النهاية وموقع استقبال موكب المومياوات ومكان عرضها الدائم.