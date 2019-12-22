أخبار مصر | التعديل الوزاري| "إعلام النواب": دمج "السياحة والآثار" لتقارب الوظائف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري| "إعلام النواب": دمج "السياحة والآثار" لتقارب الوظائف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن التعديلات الوزارية الجديدة، والتي أقرها البرلمان خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مُبشرة وستساهم في استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية.

وأضاف مصطفى، لـ "الخليج 365"، أن قرار القيادة السياسية بدمج وزارتي السياحة مع الآثار جاء لتقارب وظائف الوزارتين مع بعضهم البعض، مُؤكدًا أن الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزير للسياحة والآثار له رصيد من الخبرات والانجازات التي تؤهله لنهضة هذا الملف بأقرب وقت، مُشيرًا إلى أن هناك حالة من الرضا من قبل أعضاء البرلمان على التعديل الوزاري بشكل عام.

كما أكد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن استحداث وزارة للإعلام بمجلس الوزراء بقيادة النائب البرلماني السابق أسامة هيكل سيكون له أثر إيجابي على المنظمة الإعلامية بكل تأكيد، مُشيرًا إلى أن هيكل سيقوم بإصلاحات عديدة في هذا الملف الهام بالقريب العاجل.