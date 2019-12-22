أخبار مصر | بدء تلقي طلبات الترشح بانتخابات الأطباء البيطريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء تلقي طلبات الترشح بانتخابات الأطباء البيطريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، والتى تضم فى عضويتها، كل من: الدكتور أشرف قاسم، الدكتور ناجى سلام، الدكتور الحسينى عوض، عن تلقيها 20 طلب للترشح على كافة المستويات على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور أشرف قاسم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو اللجنة، إنه ترشح على مقعد النقيب العام طبيب واحد فقط، و5 بيطريين على عضوية مجلس النقابة العامة، و3 بيطريين على مقاعد القطاعات الستة، و5 بيطريين رؤساء نقابات فرعية، و6 بيطريين لعضوية مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

وتستكمل لجنة تلقى طلبات الترشح، استقبال الأطباء البيطريين الراغبين فى الترشح بالانتخابات، صباح غدا الأثنين من العاشرة صباحا، وحتى الرابعة عصرا، ولمدة 10أيام، على أن يتم إغلاق باب الترشح 31 ديسمبر 2019.