أخبار مصر | اليوم الدامي.. ثلاث جرائم دامية.. نفسيون: لا يجب الزج بالمرض النفسي في الجرائم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم الدامي.. ثلاث جرائم دامية.. نفسيون: لا يجب الزج بالمرض النفسي في الجرائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوم مليء بالدماء، ثار فيه وحش الجريمة، معلنًا هيمنته على صباح، يوم الأحد، الموافق الثاني والعشرون من ديسمبر الجاري، فأخذ يزوم في الأرجاء، مزهقًا الأرواح، خاربًا البيوت، مستعينًا بالشيطان الذي أخذ يوسوس في أذهان البعض، مقررًا أن يحولهم من أشخاص عاديين إلى مجرمين بارعين بين دقيقة والآخري.

"الزوج" ضحية الحب الحرام



لم تخجل "أ.أ"، من علاقتها الحرام، مع عشيقها، على الرغم من زواجها، فاتخذت قرارها بالقضاء على زوجها، حتى يخلو لها الحال مع عشيقها، قعقدت النية التي كللها الشيطان بالطريقة، بعد أن لاح في أفقها وعود الزواج، إلا أن الأخير لم يفي بوعوده، رفض لقائها، وأرتبط بإمرأة آخري.

إذ شهدت منطقة الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية، صباح اليوم، الأحد، قيام ربة منزل بقتل زوجها بمساعدة عشيقها، مستوليه على مبلغ مالي وقدره مئاتي ألف جنيه، مستخدمه المنوم في كوب الشاي، بعدها استخدم العشيق قطعة قماش مبللة على فمه، لمساعدتها في كتم أنفاسه بمساعدتها.

مئاتا جنيه يزهقان روح فتاة في ريعان شبابها



لقيت فتاة في العقد الثالث من مصرعها على يد والدها، بعد أن أقدم الأخير على ضربها ضربًا مبرحًا، بسبب نشوب عدد من المشاكل مع عمة الضحية، عقب إقتراضها مئاتي جنيه منها.

إذ تلقت، الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، بلاغًا من إحدى المستشفيات يوضح وفاة فتاة ثلاثينيه، ومن خلال التحريات تبن مقتل فتاة على يد والد، الذي كان مقدمًا على تأديبها ضربًا، حتى فقدت الوعي، ولفظت إنفاسها الآخيرة.

"التبول اللإرادي" يقتل طفلًا لم يتم عامه الثالث



طفل لم يدرك من الدنيا إلا القسوة، عرف العنف قبل أن الحنان، الألم بدلًا من الأمان، لم يعرف الطريقة المثلي لقضاء حاجته، فتبول على نفسه، إلا أنه لم يعلم أن هذه هي نهايته، وأن مصرعه سيكون ضربًا.

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لقي طفل مصرعه على أيدي زوجة والده، بعد إعتدائها علية بالضرب، بسبب تبولة على نفسه بشكل لا إرادي، الأمر الذي دفع نيابة شمال الجيزة إلى إصدار قرارها بحبس الجانية أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

إستشاري بمستشفي العباسية: الثقافة التأديب تحتاج إلى تغير لدي أذهان الأباء



قال عمرو صلاح، إستشاري الطب النفسي، بمستشفى العبايسية للصحة النفسية، إنه تكرار الحوادث الناشئة بسبب التأديب أمر لابد له من وقفه، إذ أن الضرب والقسوة لم يثبتا أي نتيجة مع الأطفال، إلا أنه يزيد من عندهم وتمسكهم بالخطأ الذي يريدهم الأباء الإبتعاد عنه، معلقًا" لوضربت أبنك علشام ميصاحبش ناس معينه هيصاحبهم، لو ضربته علشان ميشربش سجاير هيتمسك بيها أكتر".

أوضح، إستئشاري الطب النفسي بمستشفي العباسية للصحة النفسية، لـ "الخليج 365"، أنه لابد من توعية الأهالي على الطرق السليمة السوية لتربية أطفالها، فالمناقشة والتفاهم، يكونان سبلًا أكثر فاعلية للتعامل مع الأطفال، كما أنهما يساعدان الطفل على تكوين شخصية قوية.

فرويز: لايجوز إلحاق مثل هذه الجرائم بالمرض النفسي



قال جمال فرويز، استشاري نفسي، إن هناك العديد من المشاكل النفسية والأمراض التي تسبب حدوث مثل هذه الجرائم، من بينها الانصام، الإكتئاب، النظرة السوداوية، الإكتئاب، الوسواس القهري، وغيرها، بإمكانها إجبار المرء على قتل أقرانه، أقاربه، رفاقه، أخوته، حتى يطال الخطر نفسه.

أوضح فرويز، لـ "الخليج 365" أنه لايجب إلحاق مثل هذه الجرائم الخطرة والمميته بالمرض النفسي، لأنه لابد أن يكون للمريض تاريخ مرضي، تحاليل، روشتات طبية، بالمرض النفسي حتى يتم تنيفه مريضًا نفسيًا، وليس قاتلًا من الأساس، معلقًا "للمرض النفسي شروط لازم تكون موجوده علشان نقدر نتكلم أن الجاني ضحية مرض"

