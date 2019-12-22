أخبار مصر | العناني.. "بعد 45 شهرًا من اختياره كوزيرًا للآثار" القيادة السياسية تضم له حقيبة السياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني.. "بعد 45 شهرًا من اختياره كوزيرًا للآثار" القيادة السياسية تضم له حقيبة السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت القيادة السياسية الدكتور خالد العناني لمرة الأولى كوزيرًا للآثار منذ نحو 45 شهرًا مضت، وفي التعديلات الوزارية الجديدة انتهى حلف اليمين بها أمام فخامة رئيس الجمهورية منذ قليل، ضم العناني وزارة السياحة إلى قيادته، وبعد 55 عامًا عادت الوزارتين كحقيبة وزارية واحدة مرة أخرى.

والصورة الرئيسية التي أعقبت حلف اليمين احتل العناني مكانًا متميزًا إلى جانب رئيس الجمهورية، وكان الدكتور خالد العناني قد تولى حقيبة وزارة الآثار في مارس 2016، حيث كان يشغل منصب المشرف العام علي المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري بالتحرير، وهو خريج قسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان عام 1992، وحصل على درجة الماجستير من الجامعة نفسها عام 1996، ثم التحق بجامعة بول فاليري مونبيليه 3 بفرنسا لدراسة دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه (1997-2001).

بعد حصوله على الدكتوراه تدرج بالعمل الأكاديمي بقسم الإرشاد بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان فعَمِل مدرسًا منذ عام 2001 حتى 2006، ثم أستاذًا مساعدًا حتى عام 2011، ثم أستاذًا بالجامعة منذ 2011. كما عُيّن رئيسًا لقسم الإرشاد السياحي بالكلية (2011-2012)، ووكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب (2011-2012). ومديرًا لمركز التعليم المفتوح بالكلية (2010-2012)، وشغل العديد من الوظائف البحثية منها وظيفة باحث مشارك بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (2002-2011) وخبيرًا علميًا بالمعهد (2012-2014) وعضو مجلس إدارة المعهد (2011-2016).

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كما قام بتدريس علم المصريات بجامعة بول فاليري مونبيليه3 كأستاذًا زائرًا لمدة 12 شهر عام 2013 بالإضافة إلي ست مرات أخرى كلٍ منها لمدة شهر واحد بين عامي (2006-2011)، كما شغل منصب باحث مشارك بالوحدة البحثية UMR5140 التابعة للمركز القومي للبحث العلمي بفرنسا وجامعة بول فاليري مونبيليه3 منذ عام 2002.

وحصل الدكتور خالد العناني على العديد من الجوائز والتكريمات منها وسام فارس في الفنون والآداب من فرنسا عام 2015، وكذلك العضوية الفخرية بالمعهد الألماني للآثار الشرقية بالقاهرة في العام نفسه، كما مُنِحَ العضوية الفخرية بالجمعية الفرنسية للمصريات بباريس عام 2016.

وقام بنشر 20 بحاثًا وكتبًا علميًا بدوريات علمية مُحَكّمَة دوليًا، كما شارك بأكثر من 30 مؤتمرًا في العديد من دول العالم منها مصر وفرنسا وألمانيا والصين واليابان والمملكة العربية السعودية وسويسرا، وشغل منصب مشرفًا عامًا على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط (2014-2016) ومشرفًا عامًا على المتحف المصري بالتحرير (2015-2016) إلى أن عُيّنَ وزيرًا للآثار في 23 مارس 2016.