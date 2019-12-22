شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نسخ ورقية لامتحانات «ثانية ثانوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإدارات التعليمية، باتخاذ اللازم نحو الالتزام بطباعة نسخ احتياطية لامتحانات الصف الثانى الثانوى، بنسبة 15% من إجمالى عدد الطلاب المقيدين بالصف. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء معتاد عند طباعة الأوراق الامتحانية، لتكون جاهزة بمركز توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية لمواجهة الظروف الاستثنائية التى قد تحدث أثناء سير الامتحان بجميع المدارس، حرصًا على مصلحة الطلاب. وأرسل قطاع التعليم العام تعميمًا للمديريات التعليمية بشأن آليات وضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، ونص الخطاب على أنه بالنسبة للصف الأول الثانوى، سيتم عقد الامتحانات ورقياً ووفقاً للمواصفات التى يصدرها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، على مستوى كل إدارة تعليمية وبنظام «الكتاب المفتوح»، وتتم عملية تقدير الدرجات على مستوى الإدارة التعليمية.

كما تتولى المديرية تجميع النتائج من الإدارات التعليمية التابعة لها وإرسالها للوزارة وفقاً للنموذج والآلية التى سيتم إعدادها من قبل قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات توجيهية لموجهى عموم المواد الدراسية مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية، لتوضيح التعليمات الخاصة بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وكل ما يتعلق بعملية التقييم. وتابع الخطاب: «أما بالنسبة للصف الثانى الثانوى فيتم إجراء الامتحانات باستخدام جهاز التابلت لطلاب المدارس الحكومية «الرسمية- الرسمية لغات»، وطلاب المدارس غير الحكومية «الخاصة- المعاهد القومية»، أما بقية الفئات «منازل- خدمات- سجون- مجندون- مرضى بالمستشفيات- دمج» سيتم امتحانهم ورقياً.