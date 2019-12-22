شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع «العناني» مع محافظ القاهرة لنقل المومياوات الملكية إلى «الفسطاط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الأحد، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمتابعة الإجراءات اللازمة لعملية نقل المومياوات والتوابيت الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

حضر الاجتماع غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، لشؤون السياحة والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار، للشؤون الهندسية والمشرف العام على القاهرة التاريخية، والدكتور مصطفى وزيري ،الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والشركة المنظمة لإخراج فاعلية نقل المومياوات، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

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وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية استعدادا وتمهيدا لعملية النقل، خاصة تلك المتعلقة برفع كفاءة الطرق والكباري والإنارة والمباني الموجودة على خط سير عملية النقل من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، وشكل وحجم العربات التي ستقوم بالنقل، بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات الفنية والتقنية التي يجب توفيرها خلال عملية النقل لإخراج الفاعلية بما يساهم في الترويج للسياحة المصريةً.

كما تم التأكيد على التجهيزات النهائية لأعمال تطوير خط السير، خاصة المنطقة المحيطة بميدان التحرير نقطة بداية عملية النقل وتلك المحيطة بمتحف الحضارة نقطة النهاية وموقع استقبال موكب المومياوات ومكان عرضها الدائم.

كما استعرضت الشركة المنظمة لإخراج الفاعلية العديد من الأفكار والمقترحات لإخراج هذا الحدث العالمي بشكل يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة في موكب مهيب خلال الشهور القليلة المقبلة، كما استعرضت صورًا لمقترحات الوحدات الفنيةً التي سيتم استخدامها لتزين الشوارع والميادين الممتدة على طول خط سير عملية النقل.

يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية و17 تابوتا ملكيا ترجع إلى عصر الأسر 17، و18، و19، و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري زوجة الملك أحمس.