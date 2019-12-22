شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «النواب»: منصب وزير الدولة للإعلام سيُحدث انضباطًا للمنظومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الدولة في حاجة لمنصب وزير الإعلام، مشيرًا إلى أن الوزير ممثل الدولة عن الملف لفض التشابك والتدخل لفض الأزمات وحل المشاكل وإحداث التنسيق بين الهيئات الثلاث المنظمة للإعلام.

وأضاف أثناء لقاء لبرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الأحد، أن منصب الوزير يُحدث انضباطًا للمنظومة وليس التقييد، موضحًا: «حرية الإعلام هدف الدولة المصرية، هناك انفتاح إعلامي ونرى منابر جديدة تظهر وتتحدث وهناك مساحة متوفرة بإيمان وإرادة من الدولة، لكن في نفس الوقت لا يجوز أن يكون هناك نوع من أنواع السيولة»، بحسب ذكره.

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وثمن، إسناد ملف الإصلاح الإداري إلى رئيس الوزراء في التعديل الوزاري الجديد، حيث سيساهم ذلك في سرعة اتخاذ خطوات في هذا الملف.

وأشار «حسب الله»، إلى أن رئيس الجمهورية أعطى توجيها واضحا بنقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن هذا الانتقال لن يكون مجرد انتقال من مكان لآخر بل سيكون نقل من فكر لفكر آخر.

وأَضاف أن الحكومة المصرية تعمل على تدريب الكوادر على الميكنة، والمعاملات الرقمية، حيث تتوجه الدولة إلى التعامل الإلكتروني بدلا من النقدي، منوها بأن نواب الوزراء في التعديل الوزاري لديهم دراية بطبيعة ملفاتهم.