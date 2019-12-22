شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يهنئ أسامة هيكل بتوليه منصب وزير الدولة للإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة أسامة هيكل، بمناسبة توليه منصب وزير الدولة للإعلام، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه، بما يحقق أهداف الإعلام المصري الأساسية للرسالة الإعلامية وتدعيمه بكافة الإمكانيات التي تمكّنه من مجابهة الإعلام الخارجي والقنوات الإعلامية المأجورة والموجّهة.

وشدّد حسين زين، في بيان، الأحد، على التنسيق والتواصل المستمر لتعزيز وتفعيل آليات العمل الإعلامي بالهيئة الوطنية للإعلام.