الخليج 365: دماء جديدة فى شرايين الحكومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: دماء جديدة فى شرايين الحكومة.. مروان للعدل والمشاط للتعاون الدولى والسعيد للتخطيط.. ورئيس الوزراء يتولى الاستثمار والإصلاح الإدارى واقرأ أيضا..

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