شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن سامى عنان.. وأسرته لـ"الخليج 365": متواجد الآن فى منزله والان مع تفاصيل الخبر
ورفض الدكتور سمير سامى عنان، التعليق حول الضوابط التى أدت للإفراج عّن الفريق سامى عنان، رئيس الأركان الأسبق.
وكان المدعى العسكرى، قد حظر النشر فى قضية الفريق سامى عنان، بعد إحالته عام 2018، لاتهامه فى قضايا تتعلق بضوابط ولوائح القوات المسلحة.
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