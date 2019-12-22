شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن سامى عنان.. وأسرته لـ"الخليج 365": متواجد الآن فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور سمير سامى عنان، نجل الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الإفراج عن والده صباح اليوم، وأنه متواجد الآن بين أسرته. ورفض الدكتور سمير سامى عنان، التعليق حول الضوابط التى أدت للإفراج عّن الفريق سامى عنان، رئيس الأركان الأسبق. Advertisements وكان المدعى العسكرى، قد حظر النشر فى قضية الفريق سامى عنان، بعد إحالته عام 2018، لاتهامه فى قضايا تتعلق بضوابط ولوائح القوات المسلحة.

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