شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: ضرب الزوجات «بلطجة» وليس من الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك نوعان من أشباه الرجال، أحدهما بلطجى يقبل بضرب الزوجات، ونوع آخر «كيوت»، لا يقبل بنقد هذه التصرفات.

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الأحد: «المرأة عاطفية عشان تقدر تتحمل تربية الأبناء وتتحمل مسؤولية المنزل، الناس مش قادرة تتحمل هذا الأمر، وبعد ده كله يقولك تتضرب ولا عارفين حاجة عن الدين، ضرب النساء ليس من الإسلام».