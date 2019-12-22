شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 11 عامًا من المعاناة.. «الإسكان» ترد على تعطل الصرف الصحي بـ«الحصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأحد، خطابًا للرد على طلب إحاطة قدمه النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها حول تعطل مشروع الصرف الصحي بالقرية منذ ١١ عامًا.

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وجاء في الخطاب أنه «جار أعمال تجارب التشغيل تمهيدًا للتسليم الابتدائي لها ودخول محطة المعالجة والرفع الخدمة قبل ٣١ ديسمبر الجاري»، مشيرًا إلى أن «الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي قام ببدء الأعمال في مشروع الصرف الصحي بقرية الحصة، ومشروع توسعات محطة معالجة طوخ، لرفع طاقتها من ١٦ ألف إلى ٣٠ ألف متر مربع يوميًا».

وأشار الخطاب إلى أنه جارٍ التنسيق مع شركة الكهرباء لإنهاء مشكلة المحولات بمحطة المعالجة.

كان النائب أحمد بدوي قد تقدم بطلب إحاطة إلى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية حول موقف مشروع الصرف الصحي بقرية الحصة بطوخ، والذي تم البدء فيه منذ ١١ عامًا دون دخوله الخدمة، مطالبًا بسرعة إنهائه لرفع المعاناة عن المواطنين.