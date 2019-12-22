شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تجديد الثقة تعني بذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والوطن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تجديد الثقة واستمراره في منصبه وزيرا للأوقاف في التعديل الوزاري الجديد.
وأكد وزير الأوقاف في تصريحات له أن تجديد الثقة يعني تجديد العهد مع الله (عز وجل) ثم رئيس الجمهورية والوطن على بذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والوطن.
وأوضح وزير الأوقاف، أن المرحلة المقبلة ستشهد مرحلة بناء الوعي الديني والوطني، وتكوين العلماء والتثقيف الديني المستنير على أوسع نطاق داخليًا وخارجيًا ومرحلة الكتاب المرئي والمسموع.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن العمل المؤسسي المشترك مع سائر المؤسسات الوطنية ذات الصلة ببناء الوعي، والدفع بمزيد من الشباب وتمكين عمل المرأة، وتعظيم الموارد الذاتية للوزارة وتطوير هيئة الأوقاف، والتوسع في أنشطة خدمة المجتمع، ومواصلة مسيرة تجديد الفكر الديني .
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