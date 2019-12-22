شكرا لقرائتكم خبر عن 9 يناير.. استكمال مفاوضات سد النهضة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختُتمت، الأحد، أعمال الاجتماع الثالث الذي عقد بالخرطوم خلال الفترة من (21- 22) ديسمبر 2019، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، وذلك في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي.

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وأوضح بيان رسمي أصدرته وزارة الري، أنه تم في ختام الاجتماع الاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الرابع المقرر عقده في أديس أبابا خلال الفترة (9-10) يناير 2020.

جدير بالذكر أن الجانب المصري يسعى إلى التوصل لاتفاق بشان ملء وتشغيل السد ويحقق مصالح الدول الثلاث ويحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، بما يحافظ على استدامة النهر والمنفعة المشتركة.

وأكد البيان إنه تم استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الاول الذي عقد في اثيوبيا خلال الفترة (15-16) نوفمبر 2019 والاجتماع الثانى الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة (2-3) ديسمبر 2019 واجتماع واشنطن الذي عُقد يوم 9 ديسمبر 2019، وذلك في اطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ضوء أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشان ملء وتشغيل السد وأهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، حيث واصلت الدول الثلاث النقاشات حول نقاط التوافق والاختلاف.