شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: التغيير الوزاري الجديد يؤكد وضوح الرؤية والهدف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الوزراء الجدد بمناسبة توليهم لمناصبهم.

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وقال «زكي» في بيان، الأحد: «إن مثل هذه التغييرات تؤكد على وضوح الرؤية والهدف، وتسعى إلى توفير أسباب النجاح، بعقليات جديدة، قادرة على تطوير مستوى العمل، وتحقيق التحول الجوهري الذي نريده».

وأضاف: «إن تجديد الثقة في الوزراء الباقين في مناصبهم يعكس دورهم الهام في دفع عجله التقدم وشهادة لدولة رئيس الوزراء بالمجهودات التي يبذلها في سبيل تحقيق المسار التنموي للنهوض بمصر».

كان الوزراء والنواب الجدد، قد أدوا اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، بقصر الاتحادية.