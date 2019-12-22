شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدني: مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل خطة العمل خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطيار محمد عنبة، وزير الطيران المدني، الذي تولي حقيبة وزارة الطيران صباح اليوم خلفا للوزير يونس المصري، إنه «ابن قطاع الطيران».

وأضاف «عنبة» في مداخلة هاتفية مع الاعلامية ياسمين عز في برنامج حديث المساء المذاع على قناة «ام بي سي مصر»: «نحن الآن في مرحلة التعارف واستقبال التهاني».

وتابع أنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفي كبير يضم كل الإعلامين والصخفيين المعنين بتغطية قطاع الطيران للإعلان عن تفاصيل الخطة التي وضعت لقطاع هام مثل الطيران.