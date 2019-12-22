شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: سأعمل على استكمال المسيرة والتفكير في «حلول غير تقليدية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد محمد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيعمل على استكمال المسيرة، والتفكير في حلول غير تقليدية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكدت الاهتمام بالخدمات والمواطن ورفع كفاءة تقديم الخدمة للمزارع.

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وأضاف القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج «حديث المساء»، المُذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن الزراعة قطاع مؤثر، وله دور كبير في الاقتصاد القومي، لهذا سيفكر في حلول غير تقليدية ليكون لقطاع الزراعة دور حيوي وكبير.

وأشار إلى أن الوزارة أمامها أهداف كثيرة، أبرزها العمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والأمن الغذائي.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة الجديد، وصل إلى مقر ديوان عام وزارة الزراعة عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرافقه المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة الجديد، لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.