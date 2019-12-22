شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل سامي عنان .. ومحاميه: الفريق في منزله الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ناصر أمين، المحامي الخاص للفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأحد، الإفراج عن عنان منذ ساعات قليلة، مشيرًا إلى أنه في منزله الآن بعد قرار النيابة العسكرية إخلاء سبيله.

فيما أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في حسابه على «تويتر»، أن «الإفراج عن الفريق سامي عنان، وهو الآن متواجد في منزله».

وأردف: «لقد اتصلت بنجله الدكتور سمير عنان، وأكد لي أنه بالفعل متواجد في منزله الآن».