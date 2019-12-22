شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني»: ضم وزارتي الآثار والسياحة يتزامن مع افتتاح مشروعات كبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني وزيرالسياحة والآثار، إن الدولة ارتأت أن التوقيت الحالي أصبح مناسباً لضم وزارتي السياحة والآثار، خاصة في ظل المشروعات الأثرية الكبرى التي تقوم بها الدولة مثل المتحف الكبير.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بقيادات وزارتي السياحة والآثار ورؤساء القطاعات والمستشارين بهما عقب توجهه إلى مقر وزارة السياحة بالعباسية بعد حلف اليمين.

وأكد «العناني» أن هناك تكاملاً بين عمل الوزارتين، فهما وجهان لعملة واحدة، وأن ما تتميز به مصر بين سائر الدول هي آثارها الفريدة التي ليس لها مثيل، فمصر غنية بمنتجاتها السياحة المتنوعة مثل الشواطئ والآثار، ولكن ما تتميز به مصر عن سائر الدول هو الآثار.

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وأعرب وزير السياحة والآثار عن ثقته في نجاح هذه المنظومة الجديدة خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاعي السياحة والآثار.. مؤكداً عزمه البناء على ما تحقق من نجاحات في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل استعادة مصر لمكانتها السياحية عالميًا.

ومن جانبهم استعرض مسؤولو وزارة السياحة الملفات الخاصة بقطاعاتهم وخطط العمل الحالية واستمع الوزير لأبرز المشاكل التي تواجه كل قطاع وأهم المقترحات والرؤى لحل هذه المشاكل، فيما استعرض رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة الدور المنوط بالهيئة، وما تقوم به في الترويج لمصر عالمياً.

وطالبهم الوزير ببذل مزيد من الجهد والعمل لتحقيق المزيد من النجاح في قطاع السياحة الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد القومي.

وحرص الوزير عقب الاجتماع بالقيام بجولة داخل مقر الوزارة بالعباسية، حيث التقي بالموظفين والعاملين بها.