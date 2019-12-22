شكرا لقرائتكم خبر عن «جامع»: تنمية وتطوير القطاع الصناعي وزيادة معدلات التصدير على رأس أولوياتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل المبادرة الرئاسية لتشجيع الصناعة الوطنية، مشيرةً إلى أن خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز على عدد من المحاور الرئيسية ومنها تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع وهو الأمر الذي يسهم في إصلاح العجز في الميزان التجارى لمصر.

وأشارت الوزيرة في أول تصريح لها عقب أدائها اليمين الدستورية، إلى أن إعادة تشغيل المصانًع المتوقفة والمتعثرة محور رئيسى في خطة عمل الوزارة، خاصة في ظل مبادرة البنك المركزى لحل المشاكل التمويلية للمصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى، لافتةً في هذا الإطار إلى اهتمام الوزارة بملف المجمعات الصناعية وإنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4500 مصنع، بما يسهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعى وبصفة خاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة.

ولفتت جامع إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا كاملا مع كافة الوزارات المعنية للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه قطاعى الصناعة والتصدير لإيجاد حلول عاجلة تسهم في تحقيق انتعاشة لمعدلات الإنتاجية والصادرات، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير التربية والتعليم للارتقاء بمراكز التدريب الفني والمهنى بهدف إيجاد عمالة فنية مدربة تلبى احتياجات القطاعات الصناعية والتصديرية.