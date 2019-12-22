شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: تكثيف الانتشار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية انتشارها الأمني المكثف تفعيلاً للخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وتكثيف الخدمات بكافة المنشآت الحيوية والمهمة؛ لتوفير الأجواء المناسبة أثناء تلك الاحتفالات.

وقامت كافة مديريات الأمن بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الاحتفالات من خلال الانتشار الأمني المُكثف بكافة المحاور والميادين والمنشآت الهامة ودور العبادة للحفاظ على الأمن والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

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وشملت الخطط الأمنية تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين.

كما تمت الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش مُحيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية.

وأكدت وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

تأمين الكنائس

تأمين الكنائس

تأمين الكنائس