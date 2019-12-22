شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة الجديد: دور الإعلام مهم في التوعية بقضايا المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل السيد القصير وزير الزراعة الجديد، إلى مقر ديوان عام وزارة الزراعة عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرافقة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة الجديد لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. وأصر الوزير عقب وصوله على مصافحة الصحفيين والإعلاميين عقب دخوله ديوان عام الوزارة، مؤكدًا أهمية دور الإعلام في التوعية بقضايا المجتمع المصري وأهمية تطوير وتحديث القطاع الزراعي المصري.

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