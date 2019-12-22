شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يهنئ أسامة هيكل بمنصب الوزير ويدعوه لزيارة «الوطنية للصحافة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأت الهيئة الوطنية للصحافة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، وتمنت له النجاح والتوفيق في مهمته، وأثنت على الاختيار، وأكدت أن هيكل ابن الإعلام والصحافة، وسوف يسهم بجهد خلاق في نهضة الإعلام المصرى، والوصول إلى الأهداف التي تحقق الرسالة الإعلامية.
وقال رئيس الوطنية للصحافة كرم جبر، في بيان، الأحد، إنه بادر على الفور بالاتصال بهيكل وتهنئته وتمنى له التوفيق، ووجه له الدعوة لزيارة الهيئة والالتقاء بأعضائها، في مرحلة جديدة تتطلب التعاون والتناغم وتضافر الجهود، ومواجهة الحملات الإعلامية الشرسة الموجّهة ضد البلاد.
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