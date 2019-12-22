شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: 95% من الرجال يأكلون مهر النساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أهم شيء في الرجولة هو رد حقوق الناس، لافتا إلى أن ٩٥%من الرجال لم يدفعوا مؤخر الصداق لزوجاتهم.

وتابع «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الأحد: «يا علماء الأمة بينوا حقوق المرأة التي ضاعت في المجتمع، مؤخر الصداق هو المهر، ولازم يدفع للزوجة، والعرف أن يدفع الرجل مقدم مهر تيسير على الزواج، ويهرب من دفع مؤخر الصداق اللى هو المهر، الرجالة عايشة مجانا على حقوق زوجاتهم، وحساب الشريعة، وعندهم الفلوس مكدسة في البنوك، وبيسألوا عن أسباب الكوارث اللى في المجتمع»..

وأوضح أن «المهر دين واجب السداد، والنبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يرفض إقامة صلاة الجنازة على المديون.. واللي مش هيدفع المهر لزوجته هتتقطع مصارينه في الآخرة، إلا لو تنازلت برضا وطيب خاطر».