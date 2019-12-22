شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يُعيّن رئيسًا جديدًا للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الأحد، قرارًا بتعيين اللواء حسام الدين مصطفى رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

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كما أصدر الوزير قرارًا بندب المهندس سامي فرج، رئيسًا لقطاع التنفيذ والمناطق بالهيئة.

وخلال اجتماع وزير النقل مع رئيس الهيئة الجديد، أكد «الوزير» على ضرورة العمل على مدار الساعة، لاستكمال تنفيذ المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها في مجال الطرق والكباري، خاصة المشروع القومي للطرق ومحاور النيل بصعيد مصر، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات والإشراف على الطرق الداخلية التي تنفذها المحافظات وفقًا لقياسات الجودة العالية والجداول الزمنية المحددة.

كما أكد وزير النقل على تدعيم وصيانة جميع المعدات بهيئة الطرق والشركات التابعة؛ خاصة مع الطفرة، التي تحققت في مجال الطرق والكباري خلال السنوات الخمس السابقة، والتي كان من نتائجها تقدم ترتيب مصر العالمى في مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر 90 مركزاً لتصل للمركز 28 عامًا 2019، مقارنة بالمركز 118 عامًا 2014، وذلك وفقاً لتقارير التنافسية العالمية.