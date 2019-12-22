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شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يعلن وصول أول دفعة من التجهيزات الطبية لمبنى طوارئ بلبيس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بدء توفير التجهيزات الطبية لمبني الطوارئ الجديد بمستشفى بلبيس المركزي، بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حيث تم توريد أول دفعة من التجهيزات، والتي تضم أسرة العناية المركزة، والمونيترات، وأجهزة الصدمات، وغيرها من التجهيزات، وقامت الشركة الموردة بالتركيب وتدريب الفريق الطبي على التعامل مع الأجهزة الطبية.
وأوضح وكيل الوزارة في بيان، الأحد، أنه سيجري تشغيل المبني مباشرة فور إستكمال باقي التجهيزات، والذي سيضم أقسام الاستقبال والطوارئ، والعمليات، والعناية المركزة، وأقسام داخلية، وتخصصات طبية أخرى.
وتفقد وكيل الوزارة أيضًا بعض الأقسام الطبية الأخري بالمستشفي، وقام بالاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بوحدة الغسيل الكلوي، والاستماع إلى المرضى وأي طلبات لهم للعمل على توفيرها، ووجه بنقل بعض مستلزمات الكلى بمخزن خاص بها وتم ذلك أثناء المرور.
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