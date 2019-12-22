شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم العالى لـ"الخليج 365": تطوير البرامج بالجامعات أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى الجديد للجامعات عن حديث الرئيس السيسى فى الاجتماع الذى أعقب أداء اليمين الدستورية، موضحا أنه تم التوجيه للعمل بمنتهى الجدية خاصة وأن مصر تحتاج لمجهود كل من يستطيع أن يساعد فى تحقيق الروافد التى نأملها جميعا لمصر الحديثة بحيث تتبوء ريادة فى المنطقة خاصة وأن أحد الروافد المهمة لتحقيق ذلك.

وأشار عاشور، إلى أنه التقى بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى عقب أداء اليمين الدستورية وتحدث معه فى عدد من أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

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وذكر نائب وزير التعليم العالى، أنه قدم التهنئة إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم لتحديد ثقة الرئيس فيه متابعا لدينا ملفات مهمة وعديدة ونأمل تحقيق رؤية متميزة للتعليم العالى فى مصر.

ولفت عاشور، إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير البرامج العلمية فى الجامعات فى مقدمة الأولويات بما يساعد الطالب على الابداع والابتكار، متابعا "لا نريد أن يكون الطالب متلقى ونظرى ونريد أن يكون الجانب العملى والتكنولوجى والإبداعى والابتكارى جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية".