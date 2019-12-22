شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى السودانى: اجتماع سد النهضة المقبل فى اثيوبيا يومى 9-10 يناير والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عباس ، فى تصريحات صحفية مساء اليوم عقب انتهاء اجتماع سد النهضة فى الخرطوم، أنه تم تقديم مقترحات للملء الأول والتشغيل السنوي من الدول الثلاث مصر والسودان واثوبيا وكانت هناك كثير من المعلومات الفنية القيمة التي دفعت لمزيد من التقارب بين مواقف الدول الثلاث وشملت تعريفات الجفاف والجفاف المستمر وتم الاتفاق علي أخذ المواقف الجديدة في الإجتماع ودراستها من قبل كل دولة لمناقشتها في الإجتماع القادم في اديس أبابا.
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