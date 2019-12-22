شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى السودانى: اجتماع سد النهضة المقبل فى اثيوبيا يومى 9-10 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياس عباس ، وزير الري والموارد المائية أنه سيتم عقد الاجتماع الرابع لسد النهضة على مستوى وزراء الرى فى عاصمة اثوبيا أديس أبابا يومى 9-10 يناير المقبل، بحضور مراقبين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولى.

وأضاف عباس ، فى تصريحات صحفية مساء اليوم عقب انتهاء اجتماع سد النهضة فى الخرطوم، أنه تم تقديم مقترحات للملء الأول والتشغيل السنوي من الدول الثلاث مصر والسودان واثوبيا وكانت هناك كثير من المعلومات الفنية القيمة التي دفعت لمزيد من التقارب بين مواقف الدول الثلاث وشملت تعريفات الجفاف والجفاف المستمر وتم الاتفاق علي أخذ المواقف الجديدة في الإجتماع ودراستها من قبل كل دولة لمناقشتها في الإجتماع القادم في اديس أبابا.

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