شكرا لقرائتكم خبر عن مطران سوهاج الكاثوليكي يترأس صلوات القداس الإلهي بكنيسة فى طهطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك اليوم صلوات القداس الإلهي في كنيسة مارجرجس بقرية المخالفة بطهطا، حيث استقبله شعب الكنيسة برئاسة الأب أنطون عياد راعى الكنيسة الذى رحب بزيارته

قال المطران في عظته: يسوع المخلص الآتى لخلاص العالم كله، لذلك يجب أن نستعد لاستضافته بأن نتطهر قلوبنا ونستعد من خلال الاعتراف والمصالحة، كما أكد علي أن من يعرف يسوع على الأرض ويسير معه سيكون معه فى السماء

فيما يدخل صوم الميلاد أسبوعه الأخير، وهو الصوم الذى يسبق عيد الميلاد يمتنع فيه المسيحيون عن اللحوم والدواجن ، ويتحول النظام الغذائى إلى النباتى مع السماح بتناول الأسماك والمأكولات البحرية فى هذا الصوم الذى يصنف على إنه صوم من الدرجة الثانية