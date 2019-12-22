أخبار مصر

"البيطريين": 20 مرشحا فى أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات النقابة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن "البيطريين": 20 مرشحا فى أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، والتى تضم فى عضويتها، كل من: الدكتور أشرف قاسم، الدكتور ناجى سلام، الدكتور الحسينى عوض، عن تلقيها 20 طلب للترشح على كافة المستويات على مستوى الجمهورية، وذلك فى أول أيام فتح باب الترشح.

 

 

وأوضح الدكتور أشرف قاسم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو اللجنة، إنه ترشح على مقعد النقيب العام طبيب واحد فقط، و5 بيطريين على عضوية مجلس النقابة العامة، و3 بيطريين على مقاعد القطاعات الستة، و5 بيطريين رؤساء نقابات فرعية، و6 بيطريين لعضوية مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

 

Advertisements

 

وتستكمل لجنة تلقى طلبات الترشح، استقبال الأطباء البيطريين الراغبين فى الترشح بالانتخابات، صباح غدا الأثنين من العاشرة صباحا، وحتى الرابعة عصرا، ولمدة 10أيام، على أن يتم إغلاق باب الترشح 31 ديسمبر 2019.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "البيطريين": 20 مرشحا فى أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات النقابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا