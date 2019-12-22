شكرا لقرائتكم خبر عن "البيطريين": 20 مرشحا فى أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، والتى تضم فى عضويتها، كل من: الدكتور أشرف قاسم، الدكتور ناجى سلام، الدكتور الحسينى عوض، عن تلقيها 20 طلب للترشح على كافة المستويات على مستوى الجمهورية، وذلك فى أول أيام فتح باب الترشح.

وأوضح الدكتور أشرف قاسم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو اللجنة، إنه ترشح على مقعد النقيب العام طبيب واحد فقط، و5 بيطريين على عضوية مجلس النقابة العامة، و3 بيطريين على مقاعد القطاعات الستة، و5 بيطريين رؤساء نقابات فرعية، و6 بيطريين لعضوية مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

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وتستكمل لجنة تلقى طلبات الترشح، استقبال الأطباء البيطريين الراغبين فى الترشح بالانتخابات، صباح غدا الأثنين من العاشرة صباحا، وحتى الرابعة عصرا، ولمدة 10أيام، على أن يتم إغلاق باب الترشح 31 ديسمبر 2019.