شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: اجتماع خلال أيام لاختيار مدير تنفيذى خلفا لعلاء الدين فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، إن الهيئة ستعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبل، لاختيار مدير تنفيذى للهيئة خلفًا للمستشار علاء الدين فؤاد، والذى أدى اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، كوزير دولة لشئون المجالس النيابية.

وأشار المستشار الشريف، لـ"الخليج 365"، أن "الوطنية للانتخابات" ستراجع القوانين واللوائح المتعلقة بالهيئة فيما يتعلق بمنصب المدير التنفيذى للهيئة الذى كان يشغله المستشار علاء الدين فؤاد، مثمنًا من اختياره لشغل منصب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية.

وكان المستشار علاء الدين فؤاد (مواليد ديسمبر 1965) يشغل منصب مدير للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، التى تشكلت بقرار رئيس الجمهورية عام 2017، وتولى خلالها رئاسة لجنة تلقى طلبات مرشحى الرئاسة لعام 2018.

وتخرج وزير الدولة لشئون المجالس النيابية من كلية الحقوق، ثم عين معاونًا بالنيابة العامة، ثم وكيلًا للنائب العام، وتدرج فى النيابة العامة حتى وصل لدرجة رئيس نيابة، ثم رئيس بمحكمة الاستئناف، كما عمل بقطاع التفتيش القضائى للنيابة العامة، بقرار انتداب مجلس القضاء الأعلى فى سبتمبر 2016.