شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكلف حسام الدين مصطفى برئاسة مجلس ادارة هيئة الطرق والكبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير النقل كامل الوزير ، قرارا بتكليف اللواء حسام الدين مصطفى ، رئيسا لمجلس ادارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري كما أصدر الوزير قرارا بندب المهندس سامي فرج رئيسا لقطاع التنفيذ والمناطق بالهيئة.

وخلال اجتماع وزير النقل مع رئيس هيئة الطرق والكباري أكد الوزيرعلى ضروة العمل على مدار الساعة لإستكمال تنفيذ المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها في مجال الطرق والكباري، خاصة المشروع القومي للطرق ومحاور النيل بصعيد مصر و تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات والإشراف على الطرق الداخلية التي تنفذها المحافظات وفقًا لقياسات الجودة العالية والجداول الزمنية المحددة مع تدعيم وصيانة جميع المعدات بهيئة الطرق والشركات التابعة.

وطالب الوزير ، بالمحافظة على الطفرة الكبيرة التي تحققت في مجال الطرق والكباري خلال الخمس سنوات السابقة والتي كان من نتائجها تقدم ترتيب مصر العالمى فى مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر 90 مركزاً لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام 2014، وذلك وفقاً لتقارير التنافسية العالمية.

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