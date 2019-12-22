شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كافيهات مخالفة شرق مدينة نصر خلال حملات لرفع الإشغالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال رئيس الحى فى تصريحات صحفية ، أنه تم المرور بواسطة إدارة البيئة بالحي تبين وجود مخالفات بيئية في بعض المنشآت فتم تحرير انذارات لتوفيق وضعها بعد مرور المدة القانونية سيتم عمل محاضر بيئية وارسالها إلى النيابة العامة، كما تم متابعة ورصد اعمال النظافة وأعمال متعهدي الجمع السكني وتجريد الأتربة فى مناطق متفرقة بقطاع الحى، مع التنبيه على رئيس فرع هيئة النظافة ومدير وحدة الرصد البيئي بمتابعة أعمال رفع القمامة ومتعهدى القمامة وفى حال تقصير المتعهدين يتم انذارهم و مخاطبتهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع المقصر .
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