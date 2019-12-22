شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الإشغالات بميدان الجيزة وشوارع الطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حى الطالبية برئاسة المهندس طه عبد الصادق، حملة مكبرة تحت غطاء أمنى برئاسة اللواء على شلش نائب مدير الأمن، وتم رفع اشغالات شارع ضياء والعريش وفيصل وكلبشه ورفع السيارات و المركبات المخالفة لقانون المرور، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى.

كما نظم حى جنوب الجيزة برئاسة تيسير عبد الفتاح، حملة على ميدان شفيقه وشارع المحطة، وتم رفع جميع الإشغالات به، كما تم رفع كفاءة مستوى النظافه بالحى وتجريد ورفع القمامة.

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كما تم تنظيم حملات بحى جنوب لرفع الاشغالات بميدان الجيزة بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتم رفع الاشغالات، ويتم إيداع المضبوطات مخازن الحى.