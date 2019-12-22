شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يتلقى اتصالا من نظيره الإيطالى ويستقبل وزير خارجية اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار التواصل والتشاور المستمر بين مصر وشركائها الأوروبيين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من "لويجي دي مايو" وزير الخارجية الإيطالى.



أبو الغيط

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين بحثا التطورات المتسارعة فى ليبيا مؤكدين على أهمية الحفاظ على الاستقرار فى حوض البحر المتوسط.

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لقاء شكرى وأبو الغيط

وقد واصل الوزير شكرى اتصالاته المكثفة اليوم حول الوضع فى ليبيا والبحر المتوسط لاحقًا عندما استقبل وزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس" الذى قام بزيارة سريعة إلى القاهرة قادمًا من ليبيا، وأوضح حافظ أنه تم خلال اللقاء تبادل التقديرات حول آخر التطورات فى ملف الأزمة الليبية والتأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة لتلك الأزمة بُغية استعادة الأمن والاستقرار هناك، وذلك عبر تضافر الجهود الدولية واستكمال التحضيرات الخاصة بمسار برلين.

وفى سياق متصل، التقى شكرى اليوم بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك لبحث الأوضاع فى المنطقة، وتضمن اللقاء تأكيد وزير الخارجية على أهمية دور الجامعة العربية فى تنسيق وتعزيز العمل العربى المشترك للتعامل مع التحديات التى تواجهها المنطقة العربية، ومنها الأزمة فى ليبيا، حيث تبادل الطرفان الرؤى حول ما يُحقق تطلعات الشعب الليبى الشقيق ويعمل على استعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا.