القضاء الإدارى يقضى باستمرار حجب موقع قناة الشرق.. ورفض دعوى الهارب أيمن نور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برفض الدعوى المقامة من أيمن نور بصفته مالك قناة وموقع الشرق، ورفض طلبه بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع القناة من مصر، استمرار حجب الموقع الخاص بالقناة. اختصمت الدعوى رقم 50624 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما. أقام الدعوى أيمن نور صاحب قناة الشرق، وطالب بإلغاء حجب موقع قناة الشرق، وذكر أن القرار ليس له سند من القانون. وكان قد صدر قرار بحجب موقع قناة الشرق، وذلك لان برامجها محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وتنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعى، وتبث القناة من تركيا وتتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من ايمن نور الذى يمتلك ويدير تلك القناة.

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