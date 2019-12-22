شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار 6.. 22 وزيرا ونائب وزير يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية.

بالأسماء .. 22 وزيرا ونائب وزير يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

السيسى يوجه الوزراء الجدد ونوابهم بالتواصل مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم الأحد ، مع الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية.

القضاء الإدارى يقضي بحظر تجسيد "الأنبياء والرسل" بالقنوات والسينما والمسرح

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى رقم 22262 لسنة 67 ق، والمطالبة بوقف عرض مسلسل عمر بن الخطاب الذي كان يذاع على إحدى القنوات في عام 2012.

قوات النظام السورى تحاصر نقطة تركية شرق معرة النعمان فى ريف إدلب

أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها أن قوات النظام السورى تحاصر نقطة تركية شرق معرة النعمان فى ريف إدلب بسوريا.

رئيس البرلمان يعلن خلو مقعد النائب أسامة هيكل بعد تعيينه وزيرا للإعلام

وجه الدكتور على عبد العال التهنئة للمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وأسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام وعضو مجلس النواب السابق.

المفتى: الإخوان أحيت مفاهيم الخوارج الأوائل والإسلام السياسى مشروع فاشل

أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية أن العلم والثقافة ضرورة فى تشكيل وعى الإنسان وتقدم ورقى الأمم والشعوب، مشيرًا إلى أن حضارة كل أمة تقاس بمقدار ونوع ما يقرأ أبناؤها فى شتى المعارف والعلوم.

Advertisements

الأرصاد: عدم استقرار من الثلاثاء لمدة 4 أيام وأمطار غزيرة ورعدية تمتد للعاصمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا بحالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء المقبل وحتى الجمعة المقبل، حيث كشفت الهيئة أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من الثلاثاء وحتى نهاية الفترة.

لحظة أداء الوزراء ونواب الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وهم:

الحكومة الليبية المؤقتة: لن نسمح بإعادة الاحتلال العثمانى لليبيا وسنتصدى لهم

قالت الحكومة الليبية المؤقتة، إنها لن نسمح بإعادة الاحتلال العثمانى إلى ليبيا وسنتصدى لهم، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

خالد صلاح على تويتر : أردوغان أثبت أنه رئيس نازي ويشكل خطراً على أوروبا

أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، أن أردوغان أثبت اليوم أنه رئيس نازي ويشكل خطراً على أوروبا وخاصة بلدان جنوب المتوسط.

أجراس كاتدرائية نوتردام بباريس تصمت فى ليلة الميلاد للمرة الأولى منذ 216 عاما

ستعيش العاصمة الفرنسية باريس ليلة رأس سنة حزينة بعد التأكد من عدم جاهزية كاتدرائية نوتردام باريس العريقة عن احتفالات عيد الميلاد للمرة الأولى منذ عام 1803 بسبب أعمال الترميم والتشييد الذى تشهده على خلفية الحريق الضخم الذى التهم جزءا كبيرا منها فى أبريل الماضى، وذلك وفق ما ذكرت محطة "بى إف إم" التلفزيونية الفرنسية.

شاهد..لحظة الحكم على راجح فى قضية محمود البنا.. والقاضى: قتل مع سبق الإصرار

قضت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية "محكمة الأحداث "، برئاسة المستشار باهى حسن، بمعاقبة المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ"ضحية الشهامة"، بالسجن على المتهم الأول محمد راجح 15 عاما، إسلام عواد 15 عاما، مصطفى محمد 15 عاما، إسلام البخ 5 سنوات.