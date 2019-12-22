شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوجه الوزراء الجدد ونوابهم بالتواصل مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم الأحد ، مع الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بأهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر، والتواصل المنتظم مع المواطنين و تقديم أفضل الخدمات لهم.

كما وجه الرئيس بالاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدى، والاتسام بالموضوعية الشديدة والتجرد فى اختيار العناصر من الكوادر البشرية داخل كل وزارة على نحو تسمو فيه قيم العمل والعطاء والتميز.

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