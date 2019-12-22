شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للطيار محمد منار وزير الطيران المدنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولي الطيار محمد منار حقبة وزارة الطيران المدنى، خلفا للفريق يونس المصرى ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، على التعديل الوزارى وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وُلِدَ الطيار محمد منار فى عام 1965 ، وحصل علي اجازة طيار تجارى فى عام 1989 وتم تعيينه بشركة مصر للطيران عام 1993 وهو قائد لطراز ثقيل بشركة مصر للطيران للخطوط أمضى أكثر من 26 عامًا من الخبرة والعمل فى قطاع الطيران، شغل العديد من المناصب الإدارية المهمه حيث تتدرج فى شركة مصر للطيران ،مساعد طراز خفيف فى عام 1993 ،مساعد طراز متوسط فى عام 1996 ،مساعد طراز ثقيل فى عام 1997 ،قائد طراز متوسط فى عام 1999 ، قائد طراز ثقيل فى عام 2009 .

وتم تعيينه مساعد لوزير الطيران لشئون الطيران فى عام 2012 حتى 2013 ، ثم عضو بمجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران فى عام 2012 حتى 2014 ، ورئيس أكاديمية شركة مصر للطيران للتدريب منذ عام 2013 الى 2017 بجانب عمله قائد طراز ثقيل بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية .

وشهدت الأكاديمية الكثير من الانجازات خلال فتره توليه المنصب ،حيث اجتازت تفتيش المنظمة العالمية للطيران المدني (الإيكاو) الذي أجرته المنظمة لتقييم معايير الجودة على البرامج والأنشطة التدريبية، التي تقدم داخل مركز التدريب للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومتطلبات الأيكاو.

كما اجتاز المركز في عهده تفتيش الوكالة الأوروبية للسلامة والطيران (الإيازا) ، وحصل علي جائزة أفضل أكاديمية تدريب على أعمال الطيران في القارة الأفريقية لعام 2013‎.

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وشهدت الاكاديمية فى عهده طفرة فى الأداء ، لما تضمه الأكاديمية من أحدث البرامج التدريبية وأجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الطيارين، وتشمل طرازات الإيرباص- A320 A330 -A340 وبوينج B777/ B737-800، وكذلك أجهزة تدريب الضيافة الجوية على جهاز الطوارئ CEET، وتقديم الخدمة على جهاز CST، بالإضافة إلى تدريب مهندسى صيانة الطائرات الحديثة على العديد من الطرازات، الذى يتم على أعلى مستوى من الجودة ، بالاضافة الى انشاء نظام لتأهيل 14 مصمم ومطور برامج تدريب عن طريق أحد خبراء التدريب بالبرنامج العالمى لتدريب الطيران بمنظمة «الإيكاو»، وبرنامج TRAINAIR Plus.

وتم خطة جرى تنفيذها لتطوير برامج التدريب بالأكاديمية، طبقًا لأحدث أساليب تحديث البرامج التدريبية والمعتمدة من «الإيكاو»، وذلك لرفع مستويات الأداء بشركة مصر للطيران المتعلقة بالسلامة الجوية وخدمة العملاء و وتأهيل طلبة الجامعات، أثناء الإجازة الصيفية، لتشمل مجالات التنمية البشرية والجودة وصيانة الطائرات والسياحة والطيران، وغيرها من الدورات التى تعمل على إعداد الطلاب لسوق العمل إلى الدول العربية والإفريقية، امتد عمل المركز فى استراتيجية مختلفة أقرها «عنبة»، ليقدم خدماته لعدة شركات مثل الخطوط الجوية الإثيوبية، والكينية، والزيمبابوية، والسودانية، والإريترية، والليبية، والسورية، والعراقية، والسعودية، بالإضافة إلى شركات أخرى فى شبه القارة الهندية.