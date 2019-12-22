محام: الإفراج عن الفريق سامي عنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قال ناصر أمين، محامي الفريق سامي عنان، إنه تم الإفراج عن موكله منذ عدة ساعات.

وأضاف "أمين" في تصريحات لمصراوي، أن "عنان" خرج من إحدى مستشفيات القوات المسلحة إلى منزله عقب صدور قرار بالإفراج عنه.

وأوضح؛ أنه صدر حكمين على "عنان" بالسجن 3، و6 سنوات.

ولفت إلى أنه سيصدر بيان بتفاصيل القرار في وقت سابق.

وفي السياق، أكد النائب مصطفى بكري، خروج الفريق عنان ووصوله لمنزله.

وكتب "بكري" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "الإفراج عن الفريق سامي عنان وهو الآن متواجد في منزله.. لقد اتصلت بنجله الدكتور سمير وأكد لي أنه بالفعل متواجد في منزله الآن".