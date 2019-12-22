القضاء الإداري يؤيد حجب موقع قناة "الشرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من أيمن نور بصفته صاحب قناة وموقع الشرق، ورفض طلبه بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع القناة من مصر، استمرار حجب الموقع الخاص بالقناة.

اختصمت الدعوى رقم 50624 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما.

أقام الدعوى أيمن نور صاحب قناة الشرق، وطالب بإلغاء حجب موقع قناة الشرق، وذكر أن القرار ليس له سند من القانون.

وكان قد صدر قرار بحجب موقع قناة الشرق، وذلك لأن برامجها محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وتنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، وتبث القناة من تركيا وتتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن نور الذي يمتلك ويدير القناة.