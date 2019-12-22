بقوات خاصة وشرطة نسائية.. الداخلية تستعد لتأمين أعياد الكريسماس-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شهدت محافظات الجمهورية انتشاراً أمنياً مُكثفاً لقوات العمليات الخاصة وتشكيلات الأمن المركزي، بالشوارع والميادين والمنشآت الهامة ودور العبادة للمشاركة فى عمليات تأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد والحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.

لقوات العمليات الخاصة وتشكيلات الأمن المركزى، للمشاركة فى عمليات تأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، مع التأكيد على التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون، أو تعكير صفو المصريين بالاحتفالات.

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وشملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة والحماية المدنية لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشراقية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني.

وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة واتقان.