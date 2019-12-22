ضبط 3 مسجلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل ترويجها بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة الأمن بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط كافة أشكال الخروج على القانون، بدائرة مركزي شرطة دمياط وكفرسعد .

وأسفرت جهود وحدة مباحث مركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط عن ضبط "عاطل، سبق اتهامه في 11 قضية متنوعة، وبحوزته، بندقية آلية، 10 طلقات نارية من ذات العيار.

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كما تم ضبط (عاطل، مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في 10 قضايا متنوعة وبحوزته "طبنجة، 3 طلقات نارية، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالي".

وضُبط بمركز شرطة كفرسعد عاطل، سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات، ضرب" وبحوزته "فرد خرطوش محلي الصنع، طلقتان خرطوش من ذات العيار، كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالي 150 جرام، 60 جرام هيروين، مبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.