العناني يتابع اللمسات النهائية لنقل المومياوات الملكية للمتحف القومي للحضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف ويوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات اللازمة لعملية نقل المومياوات والتوابيت الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير، إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وخلال الاجتماع، ناقش الوزير الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية استعدادًا وتمهيدًا لعملية النقل وخاصة تلك المتعلقة برفع كفاءة الطرق والكباري والإنارة والمباني الموجودة على خط سير عملية النقل من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، وشكل وحجم عربات النقل، بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات الفنية والتقنية التي يجب توفيرها خلال عملية النقل لإخراج الفاعلية بما يساهم في الترويج للسياحة المصريةً.

وعقد الاجتماع بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف العام علي القاهرة التاريخية والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والشركة المنظمة لإخراج فعالية نقل المومياوات، بالإضافة إلى عدد من قيادات من الوزارة والمحافظة.

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وأكد الوزير ضرورة التأكد من التجهيزات النهائية لأعمال تطوير خط السير وخاصة المنطقة المحيطة بميدان التحرير نقطة بداية عملية النقل، وتلك المحيطة بمتحف الحضارة، نقطة النهاية، وموقع استقبال موكب المومياوات ومكان عرضها الدائم.

كما استعرضت الشركة المنظمة لإخراج الفعالية العديد من الأفكار والمقترحات لإخراج هذا الحدث العالمي بشكل يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة في موكب مهيب خلال الشهور القليلة المقبلة.

كما استعرضت صورًا لمقترحات الوحدات الفنيةً التي سيتم استخدامها لتزين الشوارع والميادين الممتدة على طول خط سير عملية النقل.

يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية و17 تابوت ملكي ترجع إلى عصر الأسر 17، و18، و19، و20، من بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك امنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري زوجة الملك أحمس.