"ابن مصر للطيران".. ننشر السيرة الذاتية لوزير الطيران الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، السيرة الذاتية للطيار "محمد منار عنبة" وزير الطيران المدني الجديد، والذي تولى المسئولية خلفًا للفريق يونس المصري، وأدى اليمين الدستورية صباح اليوم الأحد، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الوزير حاصل على إجازة طيار تجاري في عام 1989، وتم تعيينه بشركة مصر للطيران عام 1993، وهو قائد لطراز ثقيل بشركة مصر للطيران للخطوط، وأمضى أكثر من 26 عامًا من الخبرة والعمل في قطاع الطيران المدني.

وشغل الوزير، العديد من المناصب الإدارية المهمة، وتتدرج في مناصب شركة مصر للطيران، بداية من مساعد طراز خفيف في عام 1993، ثم مساعد طراز متوسط عام 1996، ثم مساعد طراز ثقيل في 1997، ثم قائد طراز متوسط في 1999، وقائد طراز ثقيل في عام 2009، قبل تعيينه مساعدًا لوزير الطيران لشئون الطيران في عام 2012 حتى 2013، ثم عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران في عام 2012 حتى 2014، ويصفه البعض بـ"ابن مصر للطيران".

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وتولى الوزير، رئاسة أكاديمية شركة مصر للطيران للتدريب منذ عام 2013 إلى 2017، بجانب عمله قائد طراز ثقيل بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وشهدت الأكاديمية الكثير من الإنجازات خلال فترة توليه المنصب، منها اجتياز تفتيش المنظمة العالمية للطيران المدني (الإيكاو) الذي أجرته المنظمة لتقييم معايير الجودة على البرامج والأنشطة التدريبية، التي تقدم داخل مركز التدريب للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومتطلبات الأيكاو، واجتاز المركز في عهده تفتيش الوكالة الأوروبية للسلامة والطيران (الإيازا)، وحصل على جائزة أفضل أكاديمية تدريب على أعمال الطيران في القارة الأفريقية لعام 2013‎، وشهدت الأكاديمية في عهده طفرة في الأداء، لما ضمته من أحدث البرامج التدريبية وأجهزة الطيران التمثيلي لتدريب الطيارين، وتشمل طرازات الإيرباص- A320 A330 -A340 وبوينج B777/ B737-800، وأجهزة تدريب الضيافة الجوية على جهاز الطوارئ CEET، وتقديم الخدمة على جهاز CST، بالإضافة إلى تدريب مهندسي صيانة الطائرات الحديثة على العديد من الطرازات، الذي يتم على أعلى مستوى من الجودة، بالإضافة إلى إنشاء نظام لتأهيل 14 مصممًا ومطور برامج تدريب عن طريق أحد خبراء التدريب بالبرنامج العالمي لتدريب الطيران بمنظمة "الإيكاو"، وبرنامج TRAINAIR Plus.

وأعد الوزير خطة جرى تنفيذها لتطوير برامج التدريب بالأكاديمية، طبقًا لأحدث أساليب تحديث البرامج التدريبية والمعتمدة من "الإيكاو"، لرفع مستويات الأداء بشركة مصر للطيران المتعلقة بالسلامة الجوية وخدمة العملاء و وتأهيل طلبة الجامعات، أثناء الإجازة الصيفية، لتشمل مجالات التنمية البشرية والجودة وصيانة الطائرات والسياحة والطيران، وغيرها من الدورات التى تعمل على إعداد الطلاب لسوق العمل.

امتد عمل المركز في استراتيجية مختلفة أقرها "عنبة"، ليقدم خدماته لعدة شركات مثل الخطوط الجوية الإثيوبية، والكينية، والزيمبابوية، والسودانية، والإريترية، والليبية، والسورية، والعراقية، والسعودية، بالإضافة إلى شركات أخرى في شبه القارة الهندية.