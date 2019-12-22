بـ7حفلات توقيع و50% خصم.. القومي للترجمة يحتفل بـ"يوم المترجم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

يحتفل المركز القومي للترجمة بيوم المترجم، الأربعاء المقبل، الموافق 25 ديسمبر، من خلال عدد من الفعاليات وحفلات التوقيع.

ويصاحب الاحتفال مجموعة من حفلات التوقيع، تبدأ بحفل توقيع كتاب "يوسف إدريس.. خفايا الإبداع" بحضور المترجم الدكتور إيمان يحيى.

يليه حفل توقيع كتاب "فن كتابة الكوميديا السينمائية" بحضور مترجم الكتاب مصطفى محرم، ثم حفل توقيع النسخة العربية من كتاب "سيكولوجية التنميط" بحضور الدكتور محمد سعد محمد، منال زكريا وعبير محمد.

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في تمام الرابعة عصرًا يأتي حفل توقيع لمجمل أعمال الدكتور كمال الدين عيد، وحفل توقيع كتاب قصص قصيرة لـ16 كاتبة نيجيرية، بحضور مترجمة الكتاب رانيا خلاف.

يليه حفل توقيع كتاب "الطفل في مصر القديمة" بحضور المترجم مصطفى عبدالباسط، وأخيرًا، في تمام الساعة الخامسة يأتي حفل توقيع النسخة العربية من كتاب "مقدمة في علم الاجتماع الثقافي" بحضور المترجمة الدكتورة سامية قدري.

جدير بالذكر أن جميع حفلات التوقيع تقام في منفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة، والذي يقدم خصومات 50% على جميع الإصدارات، احتفالًا باليوم.​