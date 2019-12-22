"الوطنية للصحافة" تدعو وزير الدولة للإعلام لزيارتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
هنأت الهيئة الوطنية للصحافة، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، متمنية له النجاح والتوفيق في مهمته، وأثنت على الاختيار وأكدت أن هيكل ابن الإعلام والصحافة، وسيسهم بجهد خلاق في نهضة الإعلام المصري، والوصول إلى الأهداف التي تحقق الرسالة الإعلامية.
وقال رئيس الوطنية للصحافة كرم جبر، إنه بادر على الفور بالاتصال بهيكل وتهنئته وتمنى له التوفيق، ووجه له الدعوة لزيارة الهيئة والالتقاء بأعضاءها، في مرحلة جديدة تتطلب التعاون والتناغم وتضافر الجهود، ومواجهة الحملات الإعلامية الشرسة الموجهة ضد البلاد.
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