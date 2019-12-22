معلم كيمياء وأوقف تسريب الامتحانات.. من هو نائب وزير التعليم الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أدى الدكتور رضا حجازي، اليمين الدستورية، اليوم الأحد، نائبًا لوزير التربية والتعليم للتعليم العام وشؤون المعلمين.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أداء عدد من الوزراء اليمين الدستورية ضمن التعديل الوزاري الجديد.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية، وفقًا للمادة 147 من الدستور التي تنص على: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وينشر "الخليج 365" أبرز المواقع القيادية التي تقلدها حجازي خلال مسيرته..

- رئيسًا لقطاع التعليم العام بديوان عام وزارة التربية والتعليم منذ عام 2015 حتى ديسمبر من العام الجاري.

- مساعدًا لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام.

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- مدير للمركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان في عام 2012، ليصبح بعدها في عام 2014 نائبًا لرئيس الهيئة القومية لمحو الأمية.

- في يناير 2015 كُلف بمنصب نائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، بالإضافة إلى رئاسة وعضوية الكثير من اللجان المركزية داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- مدير مشروع اليونسكو لبناء قدرات تعليم الكبار في مصر لمدة 4 سنوات، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية والمشاريع القومية للتعليم.

- عمل معلمًا للكيمياء أكثر من 12عامًا.

- أشرف على وناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه للكثير من الباحثين المصريين في المجال التربوي ومناهج وطرق التدريس، وله العديد من المؤلفات في مجال التدريب، والعديد من الأوراق البحثية بمجلات ودوريات علمية وبحثية.

- أدار العديد من الملفات المهمة، والشائكة، ومنها مكافحة تسريب امتحانات الثانوية العامة.